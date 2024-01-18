'de takımdan ayrılması gündemde olanile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'yle oyuncusununFenerbahçe, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Emre Mor'un kiralık gitmesine sıcak bakıyor.26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ilk tercihi İstanbul'da bir takımda oynamak. Eğer olmazsa Avrupa'daki teklifleri değerlendirmek istiyor.Başakşehir ve eski takımı Fatih Karagümrük henüz resmi bir teklif yapmasa da Emre Mor'un durumuyla yakından ilgileniyor.Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 5 maçta görev yaparken, sahada kaldığı 130 dakikaya 2 asist sığdırdı.