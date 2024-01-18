Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi; Menajeri İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi; Menajeri İstanbul'a geldi
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18 Ocak 2024 10:28
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Emre Mor ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'yle oyuncusunun transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE, KİRALIK GİTMESİNE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Emre Mor'un kiralık gitmesine sıcak bakıyor.

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ilk tercihi İstanbul'da bir takımda oynamak. Eğer olmazsa Avrupa'daki teklifleri değerlendirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR VE KARAGÜMRÜK PUSUDA

Başakşehir ve eski takımı Fatih Karagümrük henüz resmi bir teklif yapmasa da Emre Mor'un durumuyla yakından ilgileniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 5 maçta görev yaparken, sahada kaldığı 130 dakikaya 2 asist sığdırdı.  

 
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