Fenerbahçe'de Djiku duvarı

Fenerbahçe'nin St.Gilloise ile oynadığı rövanş maçında Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler'in kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. Ancak Alexander Djiku, müthiş performansıyla savunmada adeta devleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de Djiku duvarı
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15 Mart 2024 08:51
Fenerbahçe, taraftarı önünde oynamasına rağmen dün zaman zaman St.Gilloise'dan ciddi baskı yedi.

Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler'in kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. Ancak Alexander Djiku, müthiş performansıyla savunmada adeta devleşti.

ÇOK KRİTİK MÜDAHALELER YAPTI

Ganalı stoper, maç boyunca çok kritik müdahaleler yaptı. 8 ikili mücadele kazanan Djiku, tam 8 atak uzaklaştırdı, 4 top kaptı ve 3 pas arası yaptı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Djiku, Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik durumdayken çizgiden çıkardığı bir topla belki de turun zora girmesini engelledi.  

 
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