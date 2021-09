Fenerbahçe'de Diego Rossi formayı kapıyor!

Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Los Angeles formasıyla ligde 19 karşılaşmaya çıkmıştı. Rossi, maç kondisyonu olarak takımdaki en hazır isim konumunda. Yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertliler'deki ilk idmanında Pereira ile bir görüşme yapıp bu duruma dikkat çekmiş, "İlk 11'de oynamak için tamamen hazırım. Arkadaşlarıma kısa süre de uyum sağlayacağıma da eminim" demişti. Bir an önce Sarı- Lacivertli formayı giymenin hayalini kuran Diego Rossi, Sivasspor karşısında bu amacına ulaşmaya yakın. Başarılı oyuncunun forvet arkası pozisyonunda rekabete gireceği isimlerden Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci sakatlıktan yeni çıktı.



İdmanlarda göz doldurdu



Pereira, her iki futbolcuyu da kadroya alıp mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna sürmeyi planlıyor. Bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendiren Muhammed Gümüşkaya da forma rekabetinde iddialı olduğunu gösterdi. Ancak Rossi'nin idmanlardaki performansıyla ön plana çıkmayı başardığı öğrenildi. Bu nedenle Uruguaylı yıldız ayağının tozuyla, yeni takımındaki ilk maçına 11'de çıkmaya yakın görünüyor.