Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı

Fenerbahçe'de genç futbolcu Burak Kapacak'ın geleceği için karar verildi.
Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen Burak, geçtiğimiz hafta çalışmalara başlamıştı.
DEVRE ARASINDA KİRALANACAK
Tecrübeli oyuncunun form tutması için devre arasında kiralanacak.
1. LİG'DEN İKİ TALİP
24 yaşındaki futbolcuya TFF 1.Lig'den iki takımın talip olduğu belirtildi.
Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen Burak, geçtiğimiz hafta çalışmalara başlamıştı.
DEVRE ARASINDA KİRALANACAK
Tecrübeli oyuncunun form tutması için devre arasında kiralanacak.
1. LİG'DEN İKİ TALİP
24 yaşındaki futbolcuya TFF 1.Lig'den iki takımın talip olduğu belirtildi.