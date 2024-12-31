Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı

Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Burak Kapacak, devre arasında kiralanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı
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31 Aralık 2024 10:11
Fenerbahçe'de genç futbolcu Burak Kapacak'ın geleceği için karar verildi.

Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen Burak, geçtiğimiz hafta çalışmalara başlamıştı.

DEVRE ARASINDA KİRALANACAK

Tecrübeli oyuncunun form tutması için devre arasında kiralanacak.

1. LİG'DEN İKİ TALİP

24 yaşındaki futbolcuya TFF 1.Lig'den iki takımın talip olduğu belirtildi.  

 
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