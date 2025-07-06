Fenerbahçe'de ayrılık listesi!

KİRALIKLAR BELLİ OLDU!

Fenerbahçe 'de gelecek oyuncuların için çalışmalar devam ederken, gidecek oyuncular için de yoğun bir mesai harcanıyor.Teknik heyet, sağlık antrenman gerçekleştirilmesi için kadrodaki mevcut oyunculardan seçenekleriyle yollarını ayırarak, kadroda rahatlama yaşamak istiyor.

Genç isimler Omar Fayed, Emre Demir, Yiğit Fidan, Arda Akgün ve Furkan Akyüz'ün gelişimlerini sürdürebilmeleri adına yeniden kiralanmaları planlanıyor. Kiralık serüvenlerini tamamlayarak takıma dönen Mimovic, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Emre Mor için ise gelen teklifler değerlendirilecek.





YOLCU ADAYLARI





Ayrıca, kaleci Dominik Livakovic ile birlikte Alexander Djiku, Becao, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un da satış listesine konduğu öğrenildi.



