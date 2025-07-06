06 Temmuz
KFUM-Bryne
15:30
06 Temmuz
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Sarpsborg 08-FK Haugesund
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Rangers-Club Brugge
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17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Fenerbahçe'de ayrılık listesi!

Kadrodaki mevcut oyuncu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de, kiralanacak ve satılacak oyuncular belli oldu.

calendar 06 Temmuz 2025 14:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık listesi!
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Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların için çalışmalar devam ederken, gidecek oyuncular için de yoğun bir mesai harcanıyor.

Teknik heyet, sağlık antrenman gerçekleştirilmesi için kadrodaki mevcut oyunculardan seçenekleriyle yollarını ayırarak, kadroda rahatlama yaşamak istiyor.

KİRALIKLAR BELLİ OLDU!


Genç isimler Omar Fayed, Emre Demir, Yiğit Fidan, Arda Akgün ve Furkan Akyüz'ün gelişimlerini sürdürebilmeleri adına yeniden kiralanmaları planlanıyor. Kiralık serüvenlerini tamamlayarak takıma dönen Mimovic, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Emre Mor için ise gelen teklifler değerlendirilecek.

YOLCU ADAYLARI

Ayrıca, kaleci Dominik Livakovic ile birlikte Alexander Djiku, Becao, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un da satış listesine konduğu öğrenildi.

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