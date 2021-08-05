Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde sessiz bir süreç geçirmeye devam ediyor.



Sabah'ta yer alan habere göre, Transfer sürecinde hız kazanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'da forma giyen genç sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağladı. Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının ardından genç sol bek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



Kasımpaşa alt yapısından yetişen genç sol bekin sözleşmesi bu sezon sona ermişti. Oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, yerli rotasyonu içerisinde Çağtay Kurukalıp ile devam etmek istiyor.



Süper Lig'de henüz hiç maça çıkmayan genç oyuncu, Türkiye Kupası, U21 ve U19 takımlarında forma giydi.



GENÇ OYUNCUDAN VEDA MESAJI



Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağtay Kurukalıp, Kasımpaşa'ya veda etti.



