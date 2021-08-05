Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı bitirdi

Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferi tamamladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2021 11:22
Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde sessiz bir süreç geçirmeye devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Transfer sürecinde hız kazanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'da forma giyen genç sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağladı. Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasının ardından genç sol bek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Kasımpaşa alt yapısından yetişen genç sol bekin sözleşmesi bu sezon sona ermişti. Oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, yerli rotasyonu içerisinde Çağtay Kurukalıp ile devam etmek istiyor.

Süper Lig'de henüz hiç maça çıkmayan genç oyuncu, Türkiye Kupası, U21 ve U19 takımlarında forma giydi.

GENÇ OYUNCUDAN VEDA MESAJI

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağtay Kurukalıp, Kasımpaşa'ya veda etti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.