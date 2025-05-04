Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde penaltı kararı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı.
Rashica'nın kullandığı kornerde İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği top, Talisca'nın koluna geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğunu değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.
Hollandalı VAR hakemi Richard Martens, penaltıyı inceledikten sonra onayladı.
Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı.
Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Rashica'nın kullandığı kornerde İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği top, Talisca'nın koluna geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğunu değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.
Hollandalı VAR hakemi Richard Martens, penaltıyı inceledikten sonra onayladı.
Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı.
Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.