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Fenerbahçe Beko, yarı final serisine galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 05 Haziran 2025 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, yarı final serisine galibiyetle başladı
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

Ülker Sports Arena'da oynanan maçı 93-76 kazanan sarı lacivertliler seride 1-0 öne geçti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 7 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.


İki takımın da boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe Beko, 20-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 14'e çıkardı: 36-22. Periyodun son bölümünde toparlanan Bahçeşehir Koleji, farkı 6 sayıya indirdi ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 42-36 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu 6 isabetle 20 sayılık (70-50) fark yakalayan sarı-lacivertli takım, son bölüme 70-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 7'ye indirdi: 72-65. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, son dakikalarda Zagars'ın da sağladığı skor katkısıyla sahadan 93-76 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Ozorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Zagars 14, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 10, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, McCollum, Metecan Birsen 5, Birch 2, Melli 8, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 3, Hamza Mestoğlu

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 8, Smith 2, Bouteille 2, Cavanaugh 8, Odiase 16, Furkan Korkmaz 6, Şehmus Hazer 10, Ponitka, Simonovic 12, Furkan Haltalı 6, Massinburg 6, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-14

Devre: 42-36

3. Periyot: 70-54

 


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