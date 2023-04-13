Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son haftada Kızılyıldız'a konuk oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 79-79 sona erdi. Uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 91-89'luk skorla kaybetti.
YUNANİSTAN'DAN İYİ HABER GELDİ!
Fenerbahçe, Kızılyıldız karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözünü Olympiakos - Baskonia karşılaşmasına çevirdi. Olympiakos, Baskonia'yı 86-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'de play-off'a kalması kesinleşti.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3
Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic
1. Periyot: 15-21
Devre: 41-39
3. Periyot: 57-57
Normal süre: 79-79
Karşılaşmanın normal süresi 79-79 sona erdi. Uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 91-89'luk skorla kaybetti.
YUNANİSTAN'DAN İYİ HABER GELDİ!
Fenerbahçe, Kızılyıldız karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözünü Olympiakos - Baskonia karşılaşmasına çevirdi. Olympiakos, Baskonia'yı 86-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'de play-off'a kalması kesinleşti.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3
Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic
1. Periyot: 15-21
Devre: 41-39
3. Periyot: 57-57
Normal süre: 79-79
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ