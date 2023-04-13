Fenerbahçe Beko, play-off'ta

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Kızılyıldız'a uzatma sonucunda 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'un Baskonia'yı 86-78 mağlup etmesiyle play-off'a kalmayı garantiledi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, play-off'ta
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13 Nisan 2023 22:52
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son haftada Kızılyıldız'a konuk oldu.

Karşılaşmanın normal süresi 79-79 sona erdi. Uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 91-89'luk skorla kaybetti.

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Fenerbahçe, Kızılyıldız karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözünü Olympiakos - Baskonia karşılaşmasına çevirdi. Olympiakos, Baskonia'yı 86-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'de play-off'a kalması kesinleşti.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3

Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic

1. Periyot: 15-21

Devre: 41-39

3. Periyot: 57-57

Normal süre: 79-79

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