26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!

THY Euroleague'i kazanan Fenerbahçe'nin şampiyonluk geliri belli oldu.

calendar 26 Mayıs 2025 10:29
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

THY Euroleague finalinde Monaco'yu mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu.

80 MİLYON TL ÖDÜL

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olurken, şampiyonluk kupasının yanı sıra 1.8 milyon Euro'luk ödülün de sahibi oldu. Bu başarıyla kulüp kasasına yaklaşık 80 milyon TL girdi. Monaco ise 1 milyon Euro kazandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Başkan Ali Koç, maçın bitimiyle ellerini havaya açıp "Şükürler olsun" derken, gözyaşı döken oğlu Kerim Rahmi'ye sarılıp uzun süre öyle kaldı. Başkan duygularını şöyle dile getirdi: "Ülkemize armağan olsun. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.