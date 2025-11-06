06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-056'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-154'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-050'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-251'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-053'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-052'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-055'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
2-054'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
1-056'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-256'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-051'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-055'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-256'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-156'

Fenerbahçe Beko, galibiyeti hatırladı!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9. haftasında sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup etti.

calendar 06 Kasım 2025 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 22:57
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, galibiyeti hatırladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 81-67 kazandı. 

Fenerbahçe Beko bu sonucun ardından EuroLeague'de 2 maç sonra galip geldi.



Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. İlk basketini 4. dakikada bulabilen Fenerbahçe Beko, kalan bölümde toparlandı ve dış atışlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü ele geçirdi. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15'e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.

Üçüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniyede skor üretemedi. Son bölümde hücumda biraz toparlanan sarı-lacivertliler, bu çeyreği 59-48 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Hall'ün etkili oynadığı dördüncü ve son periyotta farkı açtı ve karşılaşmayı 81-67 kazandı. 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18

1. Periyot: 18-10

Devre: 45-34

3. Periyot: 59-48

Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
