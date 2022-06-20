Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha!

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, üst üste transferleri açıklamaya devam ediyor.



ING Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, milli basketbolcu Samet Geyik'i renklerine bağladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada; " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik (2.06, 1993) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Samet Geyik kimdir?



12 Ocak 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Samet Geyik, basketbol kariyerine 2009-10 sezonunda Bornova Belediye ile başladı. 2010-11'de Tofaş'a transfer olan Samet, 2014-15 sezonunun sonuna dek Bursa temsilcisinin formasını giydi.



2015-16 sezonuna Darüşşafaka ile başlayan ve sezonu Pınar Karşıyaka'da bitiren Samet Geyik, 2016-17 sezonunu ise Anadolu Efes'te geçirdi.



2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Samet, üç sezon boyunca bu takımın formasını terletti.



2020 yazında Türk Telekom'a transfer olan Samet Geyik, son iki sezonunu başkent temsilcisiyle geçirmişti. Samet, 2021-22 sezonunda EuroCup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı (%55.9 iki sayı, %33.3 3 sayı, %66.7 serbest atış), 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı (%46.25 iki sayı, %38.24 üç sayı, %75.61 serbest atış), 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi.



Samet Geyik, aynı zamanda milli formamızı hem alt yaş gruplarında hem de A Takım seviyesinde birçok kez terletti.



Samet Geyik, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebiliyor ve özellikle bu pozisyonlarda yaratabildiği şut tehdidiyle dikkat çekiyor.







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