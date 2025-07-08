Fenerbahçe, Arsenal'e teklif sunacak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı gündemine aldığı öğrenildi.
TEKLİF SUNULACAK
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 30 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde girişimlere başlayıp Arsenal'e teklifte bulunması bekleniyor. Arsenal'in oyuncu için 20 milyon Euro istediği de gelen bilgiler arasında.
AYRILIK YAKIN
Tecrübeli futbolcunun da Arsenal'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkıda bulundu.
TEKLİF SUNULACAK
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 30 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde girişimlere başlayıp Arsenal'e teklifte bulunması bekleniyor. Arsenal'in oyuncu için 20 milyon Euro istediği de gelen bilgiler arasında.
AYRILIK YAKIN
Tecrübeli futbolcunun da Arsenal'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkıda bulundu.