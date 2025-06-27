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Fenerbahçe, anlaştı: Tek engel bonservis!

Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak ile anlaşma sağladı. Transferde tek engel bonservis pazarlığı.

calendar 27 Haziran 2025 09:31
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, anlaştı: Tek engel bonservis!
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Yeni sezonda kadrosunu genç ve dinamik isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli yönetim, 19 yaşındaki Rus orta saha ile el sıkıştı.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Kislyak, İstanbul'a gelip, tesisleri gezen ailesinin onayıyla sarı lacivertlilerle el sıkıştı. Fenerbahçe şimdi genç yetenek için 8 milyon avro bonservis isteyen CSKA Moskova ile pazarlıkta. Hedef transferi 5-6 milyon avro bandında bitirmek.

PERFORMANSI
 
Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Rus oyuncu, 4 gol, 1 asist kaydetti. 


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