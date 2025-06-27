Yeni sezonda kadrosunu genç ve dinamik isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli yönetim, 19 yaşındaki Rus orta saha ile el sıkıştı.
BONSERVİS PAZARLIĞI
Kislyak, İstanbul'a gelip, tesisleri gezen ailesinin onayıyla sarı lacivertlilerle el sıkıştı. Fenerbahçe şimdi genç yetenek için 8 milyon avro bonservis isteyen CSKA Moskova ile pazarlıkta. Hedef transferi 5-6 milyon avro bandında bitirmek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Rus oyuncu, 4 gol, 1 asist kaydetti.
BONSERVİS PAZARLIĞI
Kislyak, İstanbul'a gelip, tesisleri gezen ailesinin onayıyla sarı lacivertlilerle el sıkıştı. Fenerbahçe şimdi genç yetenek için 8 milyon avro bonservis isteyen CSKA Moskova ile pazarlıkta. Hedef transferi 5-6 milyon avro bandında bitirmek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Rus oyuncu, 4 gol, 1 asist kaydetti.
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