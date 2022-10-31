Fenerbahçe 4. kez 5 gol atmayı başardı

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti.
Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.
Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.
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