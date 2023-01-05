Felipe Melo'dan derbi mesajı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, kulübün resmi Instagram hesabına bir mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo'dan derbi mesajı
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05 Ocak 2023 01:54
8 Ocak Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'nun sosyal medyadan paylaştığı mesaj dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından Berkan Kutlu ve Felipe Melo'yu etiketleyerek "Dejavu" paylaşımı yapmasına Brezilyalı isimden yanıt gecikmedi.

Kulübün paylaşımına yanıt veren Melo, "Sizleri çok seviyorum. Pazar günü savaş..." ifadelerini kullandı.



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