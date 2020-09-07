Fatih Terim'in Marco Benassi ısrarı

Galatasaray orta saha transferine kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden transferlerin bir an önce yapılması için kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılılar'da orta saha adayları fazla. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, Fiorentina forması giyen Marco Benassi'de ısrarcı.



MARCO BENASSI'Yİ ÇOK İSTİYOR

25 yaşındaki İtalyan yıldızın kadroya katılmasını isteyen Terim, bu transfer için eski kulübü Fiorentina ile temaslara başladı. Eski dostlarıyla iletişime geçen İmparator Benassi'yi çok istiyor.



12 MİLYON EURO'YA ALDILAR

2017 yılından beri Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha, 2017 yılında Torino'dan 12 milyon Euro'ya gelmişti.



