Fatih Terim'den Didier Drogba'ya Galatasaray çağrısı

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi başladıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri tecrübeli teknik adamın yardımcılarının kim olacağıydı. Tecrübeli teknik adamdan konuşulan isimlerin dışında sürpriz bir hamle geldi. Terim'in yardımcısı olarak belli olan ilk isim Levent Şahin oldu. Tecrübeli teknik adam milli takımda da birlikte çalıştığı Şahin'i teknik heyetine dahil etti.Fatih Terim yardımcılarından bazılarının Galatasaray'da forma giymiş eski yabancı futbolcular olabileceğini belirtirken, ismi ön plana çıkan Johan Elmander'den hala yanıt gelmedi. Öte yandan Fatih Terim'i Florya'da ziyaret eden eski yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala konusunda da henüz net bir anlaşmanın olmadığı bildirildi.Tüm bu gelişmeler üzerine futbolu bırakacağını açıklayanDrogba, otobiyografik kitabında Galatasaray'daki yıllarıyla ilgili, "cümlelerini kullanmıştı.