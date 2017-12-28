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Fatih Terim'den Didier Drogba'ya Galatasaray çağrısı

Fatih Terim'in Didier Drogba'yı da teknik heyet ekibine katmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Star
Fatih Terim'den Didier Drogba'ya Galatasaray çağrısı
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28 Aralık 2017 10:38
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi başladıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri tecrübeli teknik adamın yardımcılarının kim olacağıydı. Tecrübeli teknik adamdan konuşulan isimlerin dışında sürpriz bir hamle geldi. Terim'in yardımcısı olarak belli olan ilk isim Levent Şahin oldu. Tecrübeli teknik adam milli takımda da birlikte çalıştığı Şahin'i teknik heyetine dahil etti.

Fatih Terim yardımcılarından bazılarının Galatasaray'da forma giymiş eski yabancı futbolcular olabileceğini belirtirken, ismi ön plana çıkan Johan Elmander'den hala yanıt gelmedi. Öte yandan Fatih Terim'i Florya'da ziyaret eden eski yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala konusunda da henüz net bir anlaşmanın olmadığı bildirildi.

Tüm bu gelişmeler üzerine futbolu bırakacağını açıklayan Fildişili yıldız Drogba'ya haber yollandı. İki sezon sarı kırmızılı takımda forma giyen yıldız futbolcu, taraftarın da en sevdiği isimler arasına girmişti.



KİTABINDA TERİM'E ÖVGÜLER DİZDİ

Drogba, otobiyografik kitabında Galatasaray'daki yıllarıyla ilgili, "Galatasaray güçlü bir takımdı ve "İmparator" lakaplı teknik direktörleri Fatih Terim, dünyadaki en iyi teknik direktörlerden biri olmasının yanında, bir Türk takımıyla Avrupa kupası kazanmış tek teknik direktördü. Fatih Terim'in müthiş bir karizması vardı." cümlelerini kullanmıştı.



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