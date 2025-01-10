Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer istiyor

Al Shabab ile yeni bir maceraya yelken açan Fatih Terim, Fenerbahçe'den stoper oyuncusu Samet Akaydin'i istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer istiyor
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10 Ocak 2025 10:39
Al Shabab ile yeni bir maceraya yelken açan Fatih Terim, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Süper Lig'den kadrosuna takviyeler yapması beklenen Terim'in listesindeki isimlerden biri belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic maçında yaptığı hatayla gole sebebiyet veren ve tribünlerin yoğun tepsini alan Samet Akaydin, o günden bu yana sarı-lacivertli formayı giymedi.

GEÇEN SEZON DA PANA'YA GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli stoperin yeni adresinin Al Shabab olabileceği iddia ediliyor. Fatih Terim geçen sezon Panathinaikos'u çalıştırırken de Samet Akaydin'i kiralık olarak transfer etmişti.

BU SEZON SAMET AKAYDİN

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 509 dakika şans bulan 30 yaşındaki savunmacı, 1 gollük skor katkısı verdi. 

 

 

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