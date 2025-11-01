Fatih Tekke: 'Yenilmeyecek takım yok!'

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ayak izlerini takip eden ve zirveye yerleşmek için fırsat kollayan Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek puan farkını tek maça düşürmek istiyor.
Son dört maçını kazanan ve formuyla dikkatleri üzerine çeken bordo mavililer, İstanbul'daki mücadeleden de zaferle ayrılarak seriyi devam ettirmek niyetinde. Fatih Tekke, ligin en iyi futbol oynayan iki takımının mücadelesinden galip çıkacaklarını söyledi.
"YENİLMEYECEK TAKIM YOK"
Galatasaray'ın uzun süren yenilmezlik serisiyle ilgili konuşan Fatih Tekke, "Her şeyin bir ilki vardır. Dünyada yenilmeyecek takım yok. Biz son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtırsak galip gelebiliriz. Hatta daha iyisin yapmamız gerektiğini konuştuk. Hem fiziksel hem mental olarak maça hazırız. Yakaladığımız çıkışı bu maçla taçlandıracağız. En az rakibin olduğu kadar etkili silahlarımız var. İyi oynayarak kazanacağız." ifadelerini kullandı.
