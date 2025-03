Fatih Tekke: 'Tamir ve inşa etme sürecindeyiz'

Normalleşme sürecine girmeleri gerektiğini vurgulayan Tekke, "Başarı geldikçe bu artar. Dolayısıyla biz de özellikle Trabzonspor'un bu döneminde 'Gel' dediğinde geldik ve normalleşme sürecini başlattık. Dün bir antrenman yaptık oyuncuların moral ve motivasyon açısından, biraz kendilerine gelmesi açısından.



İyi geçti bana göre, eğlenceli bir antrenmandı. Bugün gerçek bir antrenman yapacağız, yarın da öyle. Yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak."diye konuştu.



"SÜRECİMİZ KOLAY DEĞİL"

Tekke, her maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Trabzonspor olarak bakacağımız şekil belli, hangi maç olursa olsun her maçı kazanmak. Şu an kalan ne kadar maç var, kupayla beraber hepsini kazanma amacındayız. Bu arada tabii bunlar söylemsel bir şey. Herkes kazanmak ister, bu herkesi mutlu edecek bir şey ama gerçekçi tarafı şu, biz bir şeyi tamir etmek ve bir şey inşa etmek sürecindeyiz."dedi.



"BUNU ELEŞTİRENLER OLACAKTIR"