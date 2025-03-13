Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Bordo-mavililer, anlaşma kapsamında Tekke'ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeneceğini ve her yıl yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.





Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Tekke ve ekibine, yıllık 30 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır." denildi.





ŞENOL GÜNEŞ'E TAZMİNAT ÖDENMEYECEK





Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.





Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.



