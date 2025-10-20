20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Fatih Tekke'den golcülük dersi!

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, futbolculuğundaki usta golcülüğünü takıma da yansıttı. Paul Onuachu, 9 maçta 7; Augusto ise 6 maçta 4 kez ağları sarstı.

calendar 20 Ekim 2025 09:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den golcülük dersi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile zirve yarışında yüksek sesle "Ben de varım" diyor...

Tekke'li bordo-mavililer, sadece Fenerbahçe'ye yenilirken, 9 hafta sonunda 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puanla ligde ikinci sıraya oturdu.

Futbolculuğunda attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getiren Fatih Tekke, teknik direktörlüğünde de takımın golcülerine önemli bir etki yaptı.

Karadeniz ekibinde ikinci dönemini geçiren Paul Onuachu, 9 karşılaşmada 7 gol attı. Yeni transferlerden genç Felipe Augusto da 6 maçta forma giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.