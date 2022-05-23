Fatih Karagümrük'ten Emre Mor için sert tepki!

VavaCArs Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor'un A Milli Takım kadrosuna alınmamasına İstanbul ekibinden sert tepki geldi.



Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Ben bir oyuncusu Milli Takım'a alınmadı diye tepki gösterecek bir başkan değilim ama açıkça konuşmak gerekirse bu bardağı taşıran son damla oldu. Bu, bizim için sezonun özeti gibi. Benim kulübüm, sezon içerisinde de haksızlığa maruz kaldı." ifadelerini kullandı.



"Emre Mor, şu an Türk pasaportu taşıyan en formda ve en iyi oyuncu." diyen Hurma, "Bir spor insanı olarak bu kararı anlamam mümkün değil. Stefan Kuntz'un kararına saygı duymam mümkün değil. Bu karara saygı duyulamaz. Bir insan kör olsa, Emre Mor'un ikinci yarıda ne oynadığını görür. Bu sezonun özeti hatta Türk futbolunda yaşanan birçok acayip şeyin özeti." açıklamasını yaptı.



KULÜPTEN PAYLAŞIM



A Milli Takım kadrosunun açıklanmasının ardından Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Kulübün paylaşımında, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir" ifadelerine yer verildi.





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