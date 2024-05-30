Fatih Karagümrük, Can Keleş'in bonservisini aldı

Austria Wien Başkanı Jürgen Werner, Fatih Karagümrük'ün Can Keleş'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, Can Keleş'in bonservisini aldı
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30 Mayıs 2024 14:34
Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük'ün kiralık oyuncusu Can Keleş'in satın alma opsiyonunu kullandığı ortaya çıktı.

KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI

Can Keleş'in geldiği kulüp olan Austria Wien'den yapılan açıklamaya göre, Keleş'in bonservisinin Karagümrük tarafından satın alındığı ve kanat oyuncusunun artık Karagümrük oyuncusu olduğu bildirildi. Austria Wien başkanı Jürgen Werner, Fatih Karagümrük'ün Can Keleş'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

9 GOLE KATKI YAPTI

22 yaşındaki Keleş, geride bıraktığımız sezonda 39 maçta 5 gol ve 4 asist yapmayı başarmıştı. 1.6 milyon euro piyasa değeri olan Keleş'in satın alma bedelinin ne kadar olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Transfer piyasasında birçok talibi olduğu bilinen Keleş'in gelecek sezon 1. Lig'de mi yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı bu yaz transfer döneminde belli olacak.

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