Falcao'nun transfer yanıtı; 'Galatasaray'dan ayrılmam'

YILLIK MALİYETİ 57.5 MİLYON TL



4 SAKATLIK, KAÇAN 23 MAÇ



Galatasaray yönetimi, satmak istediği'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmadı ancak İnter Miami dışında Kolombiyalı golcüyle ilgilenen kulüp olmadı. Yakın çevresine, "" diyen Falcao ile ilgili şu gelişmeler yaşandı:1-Takıma verilen iki haftalık izinde Türkiye'den ayrılmayan2-Falcao ve eşi İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu.konuştu.3-Sözleşmesinde 1.9 milyon Euro'yu bulan performans primine sahip4-Yönetimin '' talebineFalcao,Galatasaray'a 3 sezon için imza atan 34 yaşındaki Radamel Falcao'nun maliyeti de bir hayli kabarık. 5 milyon Euro garanti ücreti olan Kolombiyalı yıldız, 1.9 milyon Euro'luk da bonuslara sahip. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıllık 7 milyon Euro'yu bulan (57.5 milyon TL) maliyetinde oyuncudan indirim bekliyor. Falcao da bu konuya sıcak bakıyor.Galatasaray ile 22 maçta 1484 dakika sahada kalabilen Radamel Falcao 11 gol, 1 asist yaparken, sakatlıkları yüzünden 23 maç kaçırdı. Kolombiyalı, sarı-kırmızılı formayla 4 kez sakatlandı.