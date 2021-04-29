Falcao'dan Fatih Terim'e rica

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Konyaspor maçında süre almak için Fatih Terim'den ricada bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Falcao'dan Fatih Terim'e rica
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29 Nisan 2021 13:08
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, Konyaspor karşısında fedakârca bir davranışta bulundu.

İdmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştıktan sonra yüzünde oluşan kırıklar nedeniyle 12 Nisan'da ameliyat olan ve takımla sadece iki idmana çıkan golcü futbolcu, dün oyuna girmek için hocası Fatih Terim'e ricada bulundu.

Tecrübeli teknik adamın, bu istek üzerine 76. dakikada sahaya sürdüğü Falcao, özel maskeyle mücadele etti. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı sürede gol sevinci yaşayamasa da istekli futboluyla hücum hattına hareketlilik getirdi. 

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