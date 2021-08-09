Falcao bekliyor, ayrılık uzak duruyor

Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao, aradığı teklifleri alamadı

Haber; Fanatik
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Falcao bekliyor, ayrılık uzak duruyor
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09 Ağustos 2021 12:00
Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao'dan, kendisine kulüp bulması istenmişti.

Pandemi döneminde 5 milyon Euro'luk maaşında yüzde 17'lik bir indirim yapan Falcao, buna rağmen kulübün ekonomisini bir hayli zorluyor.

Kolombiyalı oyuncu, menajeri aracılığıyla takım arasa da istediği ortamı ve şartları henüz bulamadı.

Tecrübeli forvetin de tıpkı gönderilmek istenen Feghouli gibi bu yüzden gitmeye niyeti olmadığı bilgisine ulaşıldı.


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