Eyüpspor iftarda buluştu

Eyüpspor Kulübü, Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna, kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ve futbol takımının yanı sıra altyapıdan oyuncular ve vatandaşlar katıldı.Burada açıklamada bulunan Fatih Kulaksız,diye konuştu.Eyüpspor'un köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Kulaksız, şunları kaydetti:Teknik direktör Arda Turan isedeğerlendirmesinde bulundu.Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.