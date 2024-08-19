Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Eyüpspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 4-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gianni Bruno, 55. dakikada Mame Thiam, 86. dakikada Samu Saiz ve 90+5. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bodrum FK'nin golü 30. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.



Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçını tribünden takip etti.



Zdravko Dimitrov, Bodrum FK'nin Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olmuştu.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki puanını 4'e çıkardı. Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



29. dakikada Umut Meraş'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın bekletmeden şutunda savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.



Aynı dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışına altıpasın sağında iyi yükselen Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda top, kaleci Sousa'da kaldı.



30. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında altıpasın solundaki Dimitrov'un gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



34. dakikada Mohammed'in savunma arkasına pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz'in rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Berke topu kornere çeldi.



44. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası sağ çaprazından yerden çevirdiği topla altıpas önünde sırtı dönük buluşan Thiam'ın dönerek şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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