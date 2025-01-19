İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki maçı Everton, 3-2'lik skorla kazandı.



Everton'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 30. dakikada Iliman Ndiaye ve 45. dakikada kendi kalesine Archie Gray attı. Tottenham'ın golleri 77. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+2. dakikada Richarlison'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Everton, yeni teknik direktörü David Moyes ile çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini elde etti. Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Everton, 20 puana yükseldi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Tottenham ise 24 puanda kaldı. Tottenham, son haftalardaki kötü sonuçların ardından küme düşme hattının hemen üzerinde yer aldı.



Everton, ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tottenham ise sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.



