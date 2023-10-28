29 Ekim

EuroLeague'de haftanın MVP'si Lessort

EuroLeague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu Panathinaikos forması giyen Mathias Lessort oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
EuroLeague'de haftanın MVP'si Lessort
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 15:09
Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giyen Mathias Lessort, THY Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Fransız basketbolcu, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Organizasyondaki 100. maçına çıkan Lessort, takımının konuk ettiği Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 95-81 mağlup ettiği maçta 23 sayı ve 14 ribauntla kariyerinin en iyi istatistiklerini yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery