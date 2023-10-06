Ettore Messina: "Tercihler maçı kaybettirdi"

EA7 Emporio Armani Milano Başantrenörü Ettore Messina kaybettikleri Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ettore Messina: 'Tercihler maçı kaybettirdi'
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06 Ekim 2023 23:54
THY EuroLeague ilk hafta karşılaşmasındad Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı EA7 Emporio Armani Milano'yu 85-82 mağlup etti.

Maç sonunda EA7 Emporio Milano Başantrenörü Ettore Messina açıklamada bulundu.

İşte Ettore Messina'nın açıklaması:

"Zorlu geçen bir maçtı. Rakibimizden daha fazla ribaunt aldık ve asist yaptık ancak yaptığımız top kayıpları ve birkaç hatalı tercih bize maçı kaybettirdi. Takımımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Üç oyun kurucumuzun da sağlığı yerine geldiğinde toparlayacağız."

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