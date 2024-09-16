Esenler Erokspor: 'Lig daha yeni başlıyor'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1 kazandıkları Iğdır FK maçının ardından ligdeki ilk galibiyetlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bunu geçen haftanın liderinden, 3 maçta 9 puan toplamış bir takımdan deplasmanda almak bizim adımıza çok sevindirici. Milli arada transferlerimizi yaptık, daha birkaç tanesi hazır değil. Hazır olan arkadaşlarla bugün çok iyi mücadele ettik, müthiş bir takım oyunu oynadık." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada rakiplerine pozisyon vermediklerini aktaran Altıparmak, "Deplasmanda kazandığımız maç takımımıza çok büyük moral oldu. Bizim için lig zaten yeni başlıyor. Ligler beşinci, altıncı haftadan sonra anca oturuyor. Gösterdikleri performanstan dolayı tüm oyuncularımın alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. İlk galibiyet olması sevindirici ama artık bu maçı unutup cuma günü oynayacağımız Erzurumspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU