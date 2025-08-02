Erzurum'da 'Palandöken MTB Cup Series' yarışları başladı

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları başladı.Palandöken Dağı'nda oluşturulan parkurlarda 6 ülkeden katılan 210 sporcu, yarışların ilk gününde dereceye girmek için ter döktü.Zaman zaman yaşanan kazalar sonucu yaralanan sporculara bölgedeki 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri müdahale etti.Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Gürcistan ve Fransa'dan 210 sporcunun katıldığını söyledi.Palandöken'in sadece kış sporlarıyla değil yazın düzenlenen organizasyonlarla da adından söz ettirdiğini dile getiren Bağrıyanık,