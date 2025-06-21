Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası başladı

VALİ AYDOĞDU: BÖLGENİN TANITIMI İÇİN ORGANİZASYONLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

SELİM KEMAHLI: DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN SPORCULAR GELDİ

SPORCU HENRY CLARK: BURAYA GELMEYİ ÇOK SEVİYORUZ

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek Dünya Kaykay İniş Şampiyonası başladı. 21 ülkeden 50 sporcu yarışmanın ilk gününde saatte 120 kilometre hıza ulaştıErzincan Valiliği koordinasyonunda, Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, eleme ve sıralama yarışlarıyla başladı. 21 ülkeden 50 sporcunun katıldığı şampiyonada adrenalin dolu anlar yaşadı. Ergan Dağı'nın zorlu ve virajlı parkurunda kaykaylarıyla saatte 120 kilometre hıza ulaşan sporcular, zamana ve birbirlerine karşı mücadele etti.Bölgenin tanıtımı için organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini belirten Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şunları söyledi:Dünya Kaykay İniş Şampiyonası kurucusu Selim Kemahlı, ilk ayağını geçen hafta Avusturya'da yaptıkları şampiyonanın ikinci ayağını Erzincan Ergan Dağı'nda yaptıklarını söyledi. 3,2 kilometrelik parkurda sporcuların yarıştığını belirten Kemahlı,dedi.Yarışma için Avusturya'dan geldiğini söyleyen sporcu Henry Clark,diye konuştu.Fransa adına yarıştığını ifade eden Adrian Peynel ise Ergan Dağı'nın kendisi için favori bir pist olduğunu söyledi.