Ertuğrul Arslan: "Çok değişik bir ligde oynuyoruz"

Sivasspor'a 1-0 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, doğup büyüdüğü şehirde duygusal bir maça çıktığını söyleyerek kalecinin kırmızı kartı ve basit hataların sonucu belirlediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un hocası Ertuğrul Arslan doğup büyüdüğü ve formasını giydiği şehirde duygusal bir maça çıktığını söyledi.
 
Boluspor camiasına hizmet ettiğini ve planlarını kazanma üzerine yaptıklarını belirten Arslan, "Maalesef herkesin herkesi yenebildiği çok değişik bir lig oynuyoruz." dedi.
 
Arslan oyunun istedikleri gibi başladığını, rakipleri Sivasspor'un eksik oyuncuları nedeniyle defansif bir kadroyla sahaya çıktığını aktararak, "Daha çok topun hakimiydik ama maalesef top ayağımızdayken yapmamamız gereken basit hatanın sonucu ağır oldu." diye konuştu.
 
Kalecileri Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasından dolayı müsabakada 10 kişi kaldıklarını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:
 
"İkinci yarı soyunma odasında maçı çevirebileceğimizi konuştuk, bunun için gerekli hamleleri de yaptık. Pozisyonları da bulduk ama bu ikinci golde Avrupa'da bu pozisyonlara çok nadir faul çalıyorlar. Bizim oyuncumuz tamamen topla oynama düşüncesinde, yani elini koyabileceği bir yer yok. Bana göre pozisyon gol olması gerekiyordu, hakemin kararı, golün iptali şeklinde oldu. Üzgünüz çünkü bu maçta yukarıyı yakalamak ve aşağıyla tamamen bağımızı koparmak istiyorduk. Geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler maçını kazandıktan sonra da söylemiştim, lig devam ediyor ve önümüzde uzun bir lig var. Her hafta zorlu maçlar oynuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lig sonunda Boluspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
