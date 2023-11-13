Adana Demirspor'un deneyimli kalecisi Ertaç Özbir, 0-0 biten Fenerbahçe maçında belki de takımının en iyisiydi.
Fenerbahçe 90 dakika boyunca 8 isabetli şut atsa da Milli file bekçisini bir türlü geçemedi.
Özellikle ilk yarıda Dzeko-Ertaç ikilisi sık sık karşı karşıya geldi ancak başarılı eldiven kalesinde duvar ördü.
"3 PUAN İSTERDİK AMA OLMADI"
Öte yandan Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.
Ertaç Özbir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyun gitgele döndü. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz."
Fenerbahçe 90 dakika boyunca 8 isabetli şut atsa da Milli file bekçisini bir türlü geçemedi.
Özellikle ilk yarıda Dzeko-Ertaç ikilisi sık sık karşı karşıya geldi ancak başarılı eldiven kalesinde duvar ördü.
"3 PUAN İSTERDİK AMA OLMADI"
Öte yandan Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.
Ertaç Özbir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyun gitgele döndü. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz."