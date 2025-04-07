Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı;
"FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜ"
"Mourinho bir takım çıkardı, sanki 'Galatasaray maçında hata bende değil bu futbolcularda' der gibi. Ama ilk yarıda hatanın futbolculardan olmadığını anladı. Sonra fabrika ayarlarına geri döndü. İstanbul'da üç büyüklerle oynuyorsanız ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattıysanız hangi takım olursanız olun ikinci yarı ilk 15 dakikayı gol yemeden bitirmelisiniz eğer o sahadan beraberlikle ya da galibiyetle ayrılacaksanız. Ama ikinci yarı başladı, dakika bir gol bir. Trabzonsporlu oyuncunun çok acemice yaptığı bir penaltı. Pozisyon net penaltı çünkü darbe çizginin üzerinde. Çizgiler de bulundukları alana dahil oldukları için Fenerbahçe ilk golü attı."
"TALISCA İŞİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ"
"Bu maç Fenerbahçe için o kadar önemliydi ki dün akşam sahadan puan kaybıyla ayrılsa, sarı-lacivertli camia inanılmaz şeyler yaşayabilirdi. Talisca'nın girmesi işin rengini değiştirdi. Talisca çok kaliteli ve çok değişik bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilir. Defans oyuncuları karşılarında Talisca gibi bir oyuncuyu istemezler. Çünkü adam geçiyor, şut atıyor, verkaç yapıyor, alan değiştiriyor. Adamda çok şey var. Nitekim Fenerbahçe'nin de dün gece şeklini değiştirdi."
"BU ÇAKMA MOURINHO MU?"
"Fenerbahçe çok zor bir virajı ikinci 45 dakikada kolay döndü. Yalnız Mourinho'nun çıkardığı kadro ve bazı değişiklikler maalesef hala tartışılıyor. 'Bu çakma Mourinho mu?' diyenler bile var. Hem de Galatasaraylılar tarafından değil Fenerbahçeliler tarafından. Daha lig bitmedi çakma mı değil mi göreceğiz"
Erman Toroğlu: "Bu çakma Mourinho mu?"
Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Son güncelleme 07 Nisan 2025 12:32
Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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