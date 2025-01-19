Erkan Sözeri: 'Türk futbolunun yakasını bırakın'

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'a 3-2 yenilen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını savunarak Süper Lig'in ardından 1. ligde de yabancı hakemleri görevlendirmenin düşünülmesi gerektiğini söyledi.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, hakem kararlarını eleştirerek "Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız ortada. Her takımın emeği var. Sakaryaspor da zorlu şartlarda, biz de. Her kulüp zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışıyor ama maalesef hakemler, oynadığımız oyunun içinden bir çıkamadılar." dedi.



Hakem Oğuzhan Aksu'nun, Sakaryaspor Kulübünün hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden baskı altında kaldığını ve bunun da kararlarına yansıdığını öne süren Sözeri, "Verilen penaltıya bakalım. Eğer spor kamuoyu, eski hakemler, futbolun içindeki insanlar 'penaltı' diyorsa ben gider Oğuzhan Aksu'dan özür dilerim. Net veriyorsun penaltıyı, VAR da çağırmıyor. Enteresan. Bizim yüzde 100 penaltımız var. Vermiyorsun. VAR çağırıyor, ondan sonra veriyorsun. Biz nasıl mücadele edeceğiz? Etkileniyorsanız 'Benim hakkımda böyle bir paylaşım yapıldı, bu hafta beni affedin' dersin MHK'ya. Çıkarsın işin içinden." ifadelerini kullandı.



Sözeri, hakem kararlarının kulüp personelinden futbolcuya, teknik heyetten yönetim kuruluna kadar herkesin geleceğini etkilediğini hatırlatarak "Söylenecek fazla bir şey yok. Türk futbolunun yakasını bırakın artık. Süper Lig'e yabancı hakemler isteniyor ya burası da üvey evlat değil. Burası da çok ciddi rakamlar harcanan bir lig. Bugün maçı konuşmak isterdim ama konuşamadık. Çünkü etki ediyorsunuz." yorumunu yaptı.







