Erik ten Hag'ın büyük gözdesi: Barella

Manchester United, Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Nicolo Barella'yı transfer etmek istiyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United Menajeri Erik ten Hag, büyük hayranı olduğunu belirttiği Barella'yı orta sahaya istediği ve Casemiro ile birlikte müthiş bir ikili kuracağını yönetime iletti. Manchester United yönetimi ise bu rapor üzerine transfer için şimdiden harekete geçti.



Inter ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan İtalyan milli yıldız için Inter'in 80 milyon euro bonservis bedeli belirlediği anlaşıldı.



Manchester United'ın 150 milyon euro istenen Dortmund'lu Jude Bellingham ve 100 milyon euro bonservis bedeli talep edilen West Ham'lı Declan Rice ile de ilgilendiği ancak Barella'nın benzer kalitede ve daha ucuz olduğu için tercih ettiği de vurgulandı.



Kariyerine Cagliari altyapısında başlayan Nicolo Barella, 2020 yazında toplam 44.5 milyon euroluk bir bedelle Inter'e transfer olmuştu. Barella, bu sezon oynadığı 31 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.





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