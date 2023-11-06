Eric Bailly'den Burak Yılmaz ve Tayfur Bingöl için açıklama

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Eric Bailly, Antalyaspor maçında Tayfur Bingöl'e tepkisinin ardından özür diledi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Eric Bailly'den Burak Yılmaz ve Tayfur Bingöl için açıklama
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06 Kasım 2023 02:04
Son güncelleme 06 Kasım 2023 02:05
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Antalyaspor deplasmanında ilk yarının ardından oyundan aldığı Eric Bailly açıklama yaptı.

Burak Yılmaz karşılaşma sonrası Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ün yakasından tuttuğu ve tepki gösterdiğini açıkladığı Fildişi Sahilli stoper, sosyal medya hesabından özür diledi. (Burak Yılmaz'ın açıklamaları için tıklayın)

Eric Baily yaptığı açıklamada "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Ayağa kalkalım ve bir sonraki maça odaklanalım" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Eric Bailly, Beşiktaş'ta bu sezon 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplam 6 maçta 420 dakika görev yaptı.



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