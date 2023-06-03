Ergin Ataman, Obradovic'in yıldızlarını istiyor

Anadolu Efes'le tarihi başarıların altına imzasını atan Ergin Ataman yeni sezonda Yunan temsilcisi Panathinaikos'un başantrenörü olacak.



Ergin Ataman ile yeniden eski günlerine dönmeyi hedefleyen Yeşiller, Partizan'dan yıldız isimlerini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ergin Ataman, Panathinaikos yönetiminden yapılan teklifin artırılmasını istediği belirtildi.



ERGİN ATAMAN YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR



Anadolu Efes ile üst üste iki sezon THY EuroLeauge şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman, lacivert-beyazlılarla bu sezon Avrupa'da beklentileri karşılayamadı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Ataman, uzun süredir hedeflenen başarılardan uzak kalan Yunan temsilcisi Panathinaikos ile anlaşma sağladı.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-offunda yarı finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ligde şampiyonluk sevinci yaşayarak lacivert-beyazlılara veda etmenin planlarını yapıyor. Ergin Ataman bir yandan Panathinaikos ile yeni sezon hazırlıklarına da kısa süre içinde başlayacak.



SES GETİRECEK TRANSFERLER



Türk Hava Yolları EuroLeague'de geçirdiği hayal kırıklığı dolu yılların ardından tekrar atılım yapmak isteyen ve takımın başına getirmek için Anadolu Efes'ten Ergin Ataman ile anlaşan Panathinaikos BC ses getirecek transferlere imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.



OBRADOVIC'İN YILDIZLARINI KAPIYOR



Ergin Ataman'ın Panathinaikos yönetimine geniş çaplı bir transfer listesi verdiği ifade edildi. Ataman'ın özellikle THY EuroLeague'de yeniden eski günlerine dönmek isteyen Yeşiller'e önemli isimleri katmanın planlarını yaptığı belirtildi.



Bu anlamda Panathinaikos'un Partizan forması giyen Fransız pivot Mathias Lessort'u gündemine aldığı iddia edildi. Sırp basını, bu sezon birçok yabancı oyuncuyula yollarını ayırması beklenen Partizan'da iyi bir sezon geçiren Mathias Lessort'un Panathinaikos'a transfer olabileceğini iddia etti.



Haberde Ergin Ataman'ın Mathias Lessort transferi için Panathinaikos yönetimine baskı yaptığı ve takımda mutlaka görmek istediği kaydedildi.



Ergin Ataman'ın Mathias Lessort dışında Partizan'ın skorer yıldızı Kevin Punter'ı da kadrosuna katmak istediği iddia edildi. WebEncestando'nun haberine göre Panathinaikos, Partizan ile sözleşmesi tamamlanacak Amerikalı skorer için masaya en yüksek teklifi koydu. Partizan'ın oyuncuyu tutmak için iyileştirilmiş bir kontrat teklif ettiği belirtilen haberde, Punter'a Maccabi Tel Aviv'in de ilgisi olduğu eklendi.



ERGİN ATAMAN'DAN PANA YÖNETİMİNE: ''TEKLİFİ ARTIRIN''



Ergin Ataman, pivot Mathias Lessort'a büyük saygı duyuyor ve bu nedenle Panathinaikos'un teklifini artırması gerektiğini düşünüyor.



Habere göre Obradovic'in yeni sezonda Partizan ile yeni bir başlangıç yapması bekleniyor. Yabancı oyuncuların çoğunun sözleşmesi bitiyor ve birçok oyuncu diğer takımların transfer radarında.



Haberin detayında Panathinaikos'un Mathias Lessort'a iki yıl için 2.5 milyon dolar teklifte bulunduğu kaydedildi. Ergin Ataman'ın Mathias Lessort'u mutlaka takımda görmek istediği için yapılan teklifin revize edilerek yeni bir teklifte bulunulması gerektiğini yönetime aktardığı iddia edildi.





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