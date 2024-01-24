Erden Timur'dan Muslera açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan Muslera açıklaması!
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24 Ocak 2024 18:19
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili açıklama yaptı.

Erden Timur, "Muslera ile ilgili onun talebi nedir, görüşme oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Timur yaptığı açıklamada, "Geçen sene Muslera ile bir görüşme oldu. Kaptanımızla görüşeceğiz. Bizim efsanemiz, çok önemli değer. O yüzden kaptanımızla görüşeceğiz. Onun da isteği... Aktif futbola devam etmek istemiyorsa başka bir konu. Devam etmek istiyorsa çözeriz." ifadelerini kullandı.

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