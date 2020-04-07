Enzo Roco transfer için kapıyı açık bıraktı

Beşiktaş'ın 2018-2019 Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'dan transfer ettiği defans oyuncusu Enzo Roco, sosyal medya hesabında gelen soruları yanıtladı. Şilili yıldız, ülkesindeki takımlara transferi için açık kapı bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Enzo Roco transfer için kapıyı açık bıraktı
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07 Nisan 2020 09:56
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Enzo Roco, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı.

Bir taraftarın, "Şili'de CD Universidad Católica hariç başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna Roco, "Evet" yanıtını verdi, Colo Colo ve Universidad'a açık kapı bıraktı.

"Avrupa'da favori takımın kim? sorusuna Roco, "Liverpool" dedi.

Roco, "En büyük hayalin nedir?" sorusuna, "En büyük hayalim 100 yıldan fazla yaşamak" şeklinde cevat verdi. Universidad Católica'da forma giydiği dönemde en iyi oyuncu kimdi sorusuna? Roco, "En iyi oyuncu bendim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Şilili oyuncu; bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol ile oynadı.

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