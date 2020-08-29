Enner Valencia ilk çalışmasını yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Valencia, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kendisine verilen özel program dahilinde bireysel çalıştı.
Günü izinli geçiren Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Valencia, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kendisine verilen özel program dahilinde bireysel çalıştı.
Günü izinli geçiren Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.