LaLiga'nın 33. haftasında oynanan Endülüs derbisinde Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile Quique Sanches Flores'in yönetimindeki Sevilla 1-1 berabere kaldı.



Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü ev sahibi Real Betis adına Isco 38. dakikada penaltıdan attı.



Konuk ekip Sevilla'ya beraberliği getiren golü ise 56. dakikada Kike Salas kaydetti ve karşılaşmadan iki ekip de 1 puanla ayrıldı.



Maçın ikinci devresinde Real Betis'in 59. dakikada kazandığı penaltı atışı, VAR'da yapılan inceleme sonrası iptal oldu.



Sevilla ile oynadığı son 5 maçta da rakibini mağlup etmeyi başaramayan Real Betis, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve seri 6 maça yükselmiş oldu.



Bu sonuçla birlikte Real Betis 49 puana ulaşırken, Sevilla puanını 38'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla evinde Granada'yı ağırlarken, Real Betis deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.





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