Emre Kılınç Galatasaray'a imzayı attı

Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç, Galatasaray ile resmi imzayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Emre Kılınç Galatasaray'a imzayı attı
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12 Ağustos 2020 19:07
Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

EMRE KILINÇ'IN MAAŞI
2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

Detaylar birazdan...


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