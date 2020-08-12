Emre Kılınç Galatasaray'a imzayı attı

EMRE KILINÇ'IN MAAŞI

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Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti