Emre Bol: "Beşiktaş, Alper Potuk'u istedi"

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk'a Beşiktaş'ın talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com
Emre Bol: 'Beşiktaş, Alper Potuk'u istedi'
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15 Ağustos 2020 21:56
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan gönderilmesi düşünülen Alper Potuk'a Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi.

A Spor ekranlarında konuşan Emre Bol, "Beşiktaş'ın Alper Potuk'a bir ilgisi var. Alper Potuk bu ilgiyi yönetime iletmiş, alacaklarına karşılık bonservisini istemiş. '500 bin euro getir, git' demişler." ifadelerini kullandı.

2022'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncunun devre arasında da ayrılması gündeme gelmiş ancak Rizespor, Malatyaspor ve Kayserispor ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.



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