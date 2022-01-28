Emre Belözoğlu: "Trabzonspor şampiyon olur"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında avantajlı gördüğünü söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Trabzonspor şampiyon olur'
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28 Ocak 2022 18:10
Medipo Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

23 haftası geride kalan Süper Lig'de 54 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olduğunu aktaran Emre Belözoğlu, "Gerçekçi olmak lazım. Trabzonspor çok büyük bir avantaj içinde yoluna devam ediyor. Abdullah Avcı çok başarılı bir teknik adam. İyi çalışan bir teknik ekibi var. Büyük hatalar ve formsuzluklar olmazsa Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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